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Oryantal Didem Kınalı hayatının şokunu yaşadı! Köpeğini gezdirmeye çıkarmıştı...

Oryantal Didem Kınalı hayatının şokunu yaşadı! Köpeğini gezdirmeye çıkarmıştı... Cihangir’de köpeğini gezdirmek için dışarıya çıkartan ünlü oryantal Didem Kınalı’nın 70 bin liralık cep telefonu 3 şahıs tarafından çalındı.