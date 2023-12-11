Beyoğlu Cihangir'de köpeğini gezdirmek için saat 21.30 sularında dışarı çıkan oryantal Didem Kınalı, dolaşmaya başladı.
Köpeğiyle dolaşan Kınalı'yı gözüne kestiren iki şahıs, takip etmeye başladı. Ünlü oryantal evine gireceği esnada iki şahıs, elindeki 70 bin lira değerinde cep telefonunu kapkaç yaptı.
Olayın ardından kapkaççılar kaçarken, şahısların iş birlikçisi olduğu öğrenilen bir şahıs Kınalı’ya, “Telefonu para karşılığında sana getiririm” dedi.
Beyoğlu polisi kıskıvrak yakaladı
Olayın ardından Didem Kınalı, emniyete giderek şikayete bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, kadının ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda şahısların önce eşkalleri ardından da kimlikleri tespit edildi. Sokak sokak kamera incelemesi yapan polis ekipleri, şahısları Türkgücü Caddesi üzerinde kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakaladı.
Ünlü ortanyal polis ekiplerine teşekkür etti
Gözaltına alınan şahıslardan, emniyette 3 adet suç kaydı bulunan Atilla A., 1 adet kaydı bulunan Umut İ. ve 1 adet kaydı bulunan Maşallah A. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak “kapkaç” suçundan adli işlemleri yapılan 3 şahıs, adliyeye sevk edildi.
Şahısların yakalandığını öğrenen Didem Kınalı, sosyal medya hesabı üzerinden polis ekiplerine teşekkür etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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