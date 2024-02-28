Oryantal Didem Kınalı'dan taciz itirafı: "Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti" Dansözlüğü bırakıp şarkıcılık yapmaya başlayan Didem Kınalı, dans ederken yaşadıklarını anlattı. Başına gelen taciz olaylarını anlatan Kınalı, sosyal medyada gündem oldu.

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ensonhaber.com

İbo Show programıyla ünlenen Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça popüler bir isim haline geldi.

Oryantalliği bırakan Didem Kınalı, son dönemde şarkıcılık yaparak gündeme gelmeye başladı.

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan 37 yaşındaki Didem Kınalı, kariyeriyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"Para takılırken rahatsız olmadım"

Ünlü isim, 'Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?' sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

"Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti"

Kınalı, "Hayır, tabii ki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleriyle olursa. Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef." cevabını verdi.