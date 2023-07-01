Oryantal Didem, son dansını yaptı Şarkıcılığa soyunan oryantal Didem, mesleğini son kez icra etti.

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37 yaşındaki oryantal Didem Kınalı, meslek değiştirdi…

24 yıl boyunca sahnelerin tozunu attıran dansçı, artık bir şarkıcı.

İbo Show ile üne kavuşan dansçı, son dansını Kıbrıs’ta yaptı.

Oryantali bıraktı

Hem tatil hem de iş için yavru vatana giden Kınalı, yeni mesleği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Oryantali bırakmasının nedenini açıklayan Kınalı, şöyle devam etti:

"Kalça kemiğim eriyor"