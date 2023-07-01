Oryantal Didem, son dansını yaptı

37 yaşındaki oryantal Didem Kınalı, meslek değiştirdi…
24 yıl boyunca sahnelerin tozunu attıran dansçı, artık bir şarkıcı.
İbo Show ile üne kavuşan dansçı, son dansını Kıbrıs’ta yaptı.
Oryantali bıraktı
Hem tatil hem de iş için yavru vatana giden Kınalı, yeni mesleği için heyecanlı olduğunu söyledi.
Oryantali bırakmasının nedenini açıklayan Kınalı, şöyle devam etti:
"Kalça kemiğim eriyor"
Bugünlerde biraz başım dönüyor. Onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibarıyla oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. 'Sahneleri bırakma' diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin.