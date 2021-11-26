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    Oryantal Didem'in aile dramı

    Oryantal danslarıyla tanınan Didem Kınalı'nın hayat hikayesi hüzne boğdu.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 07:18
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 07:25
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    Oryantal Didem'in aile dramı

    Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen oryantal Didem Kınalı, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. 35 yaşındaki ünlü  Kınalı'nın aile dramı herkesi üzüntüye boğdu.

    "OKKALI BİR TOKAT YEDİM"

    "Çocukken öğretmenime dansöz olacağımı söylediğimde yanağıma okkalı bir tokat yemiştim" diyen Didem Kınalı, sözlerine şöyle devam etti:

    "KAVGAYI DUYMAK İSTEMEZDİM"

    Okuldayken müzikle ilgili oldum hep. Okumayı çok seviyordum. Ama hayat beni 11 yaşında sahnelere itti. Annem ve babam çok Kavga ederlerdi. Onların kavgalarını duymamak için erkenden okulun yoluna koyulurdum. Çok seviyordum okumayı. O yüzden çocuk yapmıyorum."

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