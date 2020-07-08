Osman Nejat, Cem Özer'in boyunu geçti

Cem Özer, yanına gelen oğlu Osman Nejat'la fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura ile işletmeciliğini yaptığı Bodrum Akyarlar’da bulunan plajında hem tatil hem de iş yapıyor.

NEJAT BABASINA GİTTİ

Geçtiğimiz günlerde Özer’i ziyarete Nurgül Yeşilçay’la evliliğinden olan oğlu Osman Nejat geldi.

Özer, eşi ve oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun takipçileri, oğlu Nejat’ın boyunu geçtiğini söyledi.