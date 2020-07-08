Dolar
6.865
0.1064%
Euro
7.7495
0.1615%
Altın
1803.01
0.4479%
Borsa
119708.65
0.3098%
G. Altın
398.222
0.5684%
Bitcoin
63884.49
0.6901%
25ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 25 C

    Osman Nejat, Cem Özer'in boyunu geçti

    Cem Özer, yanına gelen oğlu Osman Nejat'la fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2020 - 13:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Osman Nejat, Cem Özer'in boyunu geçti

    Ünlü oyuncu Cem Özer, eşi Pınar Dura ile işletmeciliğini yaptığı Bodrum Akyarlar’da bulunan plajında hem tatil hem de iş yapıyor.

    NEJAT BABASINA GİTTİ

    Geçtiğimiz günlerde Özer’i ziyarete Nurgül Yeşilçay’la evliliğinden olan oğlu Osman Nejat geldi.

    Özer, eşi ve oğluyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun takipçileri, oğlu Nejat’ın boyunu geçtiğini söyledi.

    Osman Nejat, Cem Özer'in boyunu geçti #1

    Görüş Bildir