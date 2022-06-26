Osman Wöber hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisinde Tuncay Kantarcı rolüyle tanınan Osman Wöber kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği "Deve Tuncay" karakteriyle ün yapan 62 yaşındaki Osman Wöber kalp krizi sonucu vefat etti.

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu.

"Çok üzgünüm"



Algöz mesajında, "Sevgili arkadaşımız Osman Wöber ani bir kalp kriziyle veda etmiş diye haber geldi az önce. Çok üzgünüm.Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Osman Wöber kimdir

Baba tarafından Avusturyalı olan Osman Wöber, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim gördü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde tiyatroya başladı. Öğrencilik döneminde Şan Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu ve Yeditepe Oyuncularının oyunlarında roller aldı.

1988-1993 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu, 1995-1998 yılları arasında ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük ve sanat yönetmenliği yaptı. Goethe Enstitüsü bursuyla iki kez Almanya'nın çeşitli tiyatrolarında incelemeler yaptı, çalışmalarında bulundu. 2001 yılında yeniden İstanbul Devlet Tiyatrosunun başına getirildi ve bu görevi 2009'a kadar sürdürdü. Devlet Tiyatrolarının sahnelediği ve Memet Baydur'un yazdığı oyun olan Kamyon'un yönetmenliğini yaptı. Sekizinci Saat, Cumhuriyet gibi filmlerde roller üstlendi.

En çok bilinen rolü ise Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği "Deve Tuncay" lakabıyla bilinen Tuncay Kantarcı oldu.

Osman Wöber, oyuncu ve sunucu Müge Wöber'in eşidir.



