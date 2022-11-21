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    Oya Başar: Güzeller var bir d oyuncular var

    Oya Başar, dizi ve filmlerde seçilen başrol oyuncuları hakkında düşüncelerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 10:44
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    Oya Başar: Güzeller var bir d oyuncular var

    Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Oya Başar, başrol oyuncularının dış görünüşe göre seçildiği söylentileriyle alakalı konuştu.

    Şimdiki projelerle ilgil konuşan Başar, "Yetenek Tanrı vergisi bir şey, Allah'ın insana verdiği bir hediye. Çok önemli, tabii ki eğitim de şart ve tabii ki var olan yeteneği geliştirmek de önemli.

    "Dikkat edin"

    'Güzeller' var, 'oyuncular' var. Dikkat edin, dizilerde genelde sağlam bir tiyatro kadrosu altyapısı ayarlanıyor, sonrasında üstüne 'güzeller'i koyuyorlar.

    "Önemli olan şöhret değil"

    Onlar da zaman içerisinde öğrenecekler. Önemli olan şöhret değil, yaptığın işi sevmektir." ifadelerini kullandı.

    "Diziler çok uzun"

    Dizilerin uzun çalışma saatleri ile ilgili konuşan Başar, "Haftada bir film çekiliyor. Bir buçuk saat, iki buçuk saat dizi... Çok uzun bir zaman. Yazarlar, oyuncular, set ekibi hepsi zorlanıyor. İnşallah biraz kısalır süreler. Çok uzun oluyor, seyirci için de bir nefes olur." dedi.

    Oya Başar: Güzeller var bir d oyuncular var #1


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