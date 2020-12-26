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    Öykü Çelik: Beni çıtır çıtır yiyebilirler

    Survivor 2021'e katılacak olan oyuncu Öykü Çelik 9 Ocak'ta başlayacak yarışma öncesi konuştu. Çelik "Ekipte inanılmaz güçlü insanlar var, beni çıtır çıtır yiyebilirler" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 00:08
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    Öykü Çelik: Beni çıtır çıtır yiyebilirler

    Son dönemde katıldığı partiler ve mini etek açıklamasıyla gündeme gelen Öykü Çelik survivor 2021 hakkında konuştu.

    YouTube’da yayınlanan Masa programına katılan Çelik, Survivor için "Şimdi değişik bir şey denemeye karar verdim" dedi.

    Yarışma için hazırlıklara başlayan Çelik şu ifadeleri kullandı: "Survivor’a gidiyorsun ama sen oyuncusun. Evet oyuncuyum ama bu Survivor’a gitmek istememi değiştiremez.

    O kadar çok kişi var ki bizim sektörde Survivor’a gitmek isteyen. Sanırım en cesaretlilerinden birisi ben olacağım. Ben hiçbir zaman işin sonunu hedef koyan birisi olmadım. Bir yarış olur, ben o yarışı kazanmayı hedeflerim.

    Öykü Çelik: Beni çıtır çıtır yiyebilirler #1

    "BENİ ÇITIR ÇITIR YİYEBİLİRLER"

    Sonraki yarışı kazanmayı hedeflerim. Böyle böyle gittiğimde sonlara doğru gideceğime inanıyorum yarışmada.

    Ama birinci olabilirim lafı çok iddialı bir şey çünkü ekipte inanılmaz güçlü insanlar var. Yani beni çıtır çıtır yiyebilirler."

    Öykü Çelik: Beni çıtır çıtır yiyebilirler #2

    Öykü Çelik: Beni çıtır çıtır yiyebilirler #3

    Öykü Çelik: Beni çıtır çıtır yiyebilirler #4

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