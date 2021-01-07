Öykü Çelik: Güzelliğimiz bizim sermayemiz

Verdiği röportajda kendini anlatan Öykü Çelik, aşk hayatıyla ilgili de konuştu.

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, bir dergiye röportaj verdi. Bir süredir İsmail Berhan ile birlikte olan Çelik, aşka dair çarpıcı ifadelerde bulundu.

Kendini anlatan Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"ÇOK ÇALIŞKANIM"

"İlkokul öğretmeni olmak isterken kendimi tiyatro sahnesinde buldum. Bundan 10 sene önce hayalimde olan hayatı şu an yaşıyorum.

Şükrediyorum. Ama daha iyisini ve daha güzelini istiyorum. İşimde çok disipli ve çalışkanım. Sete asla geç kalmam. Erken yatarım. 'Oynamam' dediğim bir rol yok.

"BAKIMLARIMI İHMAL ETMEM"

Cildimiz ve güzelliğimiz, bizim işimizin sermayesi olduğu için bakımlarımı da ihmal etmem.

Eğlenmeyi, gezmeyi, spor yapmayı severim. Hiperaktif ve cesur bir kızım. Heyecandan beslenirim. Duygularımı yüksekte yaşarım. Hırslı değil ama azimliyim. Kimyamda yok. Yapamadığım yerde bırakırım. Kendimi yıpratmam.

"AŞK İÇİN ÖLMELİ"

Aşk yarına bağlanmamızı ve heyecanla uyanmamızı sağlar. Yengeç burcu olarak; ‘Aşk için ölmeli aşk, o zaman aşk’ diyorum."







