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- Öykü Çelik - İsmail Berhan barıştı
Öykü Çelik - İsmail Berhan barıştı
Evlilik yolunda ilerleyen Öykü Çelik ile İsmail Berhan, geçtiğimiz ay aniden ayrılmıştı.
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 10:18
- Güncelleme : 09.06.2021 - 10:20
Katıldığı "Survivor" yarışmasıyla adından söz ettiren oyuncu Öykü Çelik, evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Çiftin ayrılığı bir ay sürdü
INSTAGRAM'DAN DUYURDU
Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan ile yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koyarak barıştıklarını duyurdu.
Çelik ve Berhan'ın, evlilik hazırlıklarına hız vereceği söyleniyor.