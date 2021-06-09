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    Öykü Çelik - İsmail Berhan barıştı

    Evlilik yolunda ilerleyen Öykü Çelik ile İsmail Berhan, geçtiğimiz ay aniden ayrılmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 10:20
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    Öykü Çelik - İsmail Berhan barıştı

    Katıldığı "Survivor" yarışmasıyla adından söz ettiren oyuncu Öykü Çelik, evlilik teklifine 'Evet' dediği sevgilisi İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Çiftin ayrılığı bir ay sürdü

    INSTAGRAM'DAN DUYURDU

    Öykü Çelik, sevgilisi İsmail Berhan ile yer aldığı fotoğrafa kalp emojisi koyarak barıştıklarını duyurdu.

    Çelik ve Berhan'ın, evlilik hazırlıklarına hız vereceği söyleniyor.

    Öykü Çelik - İsmail Berhan barıştı #1

    Öykü Çelik - İsmail Berhan barıştı #2

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