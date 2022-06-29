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    Öykü Çelik karın kaslarını gösterdi

    Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 07:46
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 10:07
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    Öykü Çelik karın kaslarını gösterdi

    2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

    Kendini spora adayan güzel oyuncu, sıkı karın kaslarıyla adeta şov yaptı.

    "Yaptıkça sevilir"

    Ünlü oyuncunun ‘Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi? Çok kas  görüntü hoşuma gitmiyor benim aslında. Bu arada spor düşünülenin aksine yaptıkça sevilir.’ diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

    Öykü Çelik karın kaslarını gösterdi #1

    Öykü Çelik karın kaslarını gösterdi #2


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