Öykü Çelik: Mini giymiş kızla kültürüm aynı olur mu

Konuk olduğu programda yine çarpıcı açıklamalarda bulunan oyuncu, “Mini etek giymiş, okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım” dedi.

Oyuncu Öykü Çelik, pandemi sürecine rağmen kalabalık bir partiden çıkarken görüntülenmiş, ardından koronavirüs testi yaptırmıştı.

Çelik’in negatif test sonucunu duyurma şekli de eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Çelik duyurusunda, “Linç severler olarak herkes vicdanıyla uyusun. Etrafınızda korona olanlara bakın; sadece restoranlara müzik dinlemeye gidenler mi yoksa toplu taşıma kullanmak zorunda olanlar mı?” demişti.

“YARDIM YAPSAM 1 HAFTA SONRA HABER OLUR”

Konuk olduğu “Sanane Cihanna?” adlı YouTube programında konuya ilişkin yeni bir değerlendirme yapan Çelik, “Parti parti gezen bir kız değilim. Ben alkolsüzken de çok eğleniyorum. Yardım yapsaydım bir hafta sonra duyulurdu, ama olay hemen yayıldı. Hayatımda ilk defa üç saat sonra haberim basında yer buldu.” dedi.

Sosyal medyadan aldığı tepkilere de değinen Çelik, “Bana sosyal medyadan, 'Senin yüzünden çocuğum koronavirüs oldu' ve 'partiye bizi de çağırsaydın' diyenler oldu. Partide 40-50 kişi vardı. Yakın arkadaşlarım için tehlikeli hale geldim. Ben pozitif olmadığımı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

“MİNİ ETEK GİYMİŞ KIZLA BENİM KÜLTÜRÜM AYNI OLUR MU”

Okul dönemlerinden beri agresif olduğunu belirten Çelik, yine çok konuşulacak ilginç bir açıklama yaptı.

“Kıçında mini etek giymiş, okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu?” diyen Çelik, şöyle devam etti:

“Okulda 1-2 kişiyi dövmüşlüğüm var. Gitmek istiyordum, kızlar bana çantamı vermedi. Ben de çantamı aldım. İnsanların bam telleri var. Muhteşem olmak zorunda değilim. Ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Karadenizliyim. Affedersin ama kıçında mini etek giymiş, okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim? 10 senedir de kimseyle kavga etmiyorum.”



