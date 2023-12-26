Öykü Çelik'ten sürpriz imaj değişikliği! Saçları koyulttu

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Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Öykü Çelik, bir süredir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Son olarak final yapan 'Benim Hayatım' dizisinde rol alan güzel oyuncu imaj değişikliğine gitti.
Öykü Çelik yenilendi
Sarı saçlarını koyultan Öykü Çelik son haliyle takipçilerinden tam not aldı.
'Saçlar efsane"
Takipçilerinin yorum yağdırdığı ünlü oyuncuya, "Harika görünüyorsun', 'Saçlar efsane" gibi yorumlar yapıldı.
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