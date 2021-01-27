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    Öykü Gürman anne olmak istiyor

    Anne olmak istediğini söyleyen Öykü Gürman, samimi açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2021 - 08:28
    • Güncelleme : 27.01.2021 - 08:29
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    Öykü Gürman anne olmak istiyor

    Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

    2015'te Yavuz Bingül ile evlenip, 8.5 ay sonra boşanan Gürman, 3.5 yıldır reklamcı Fatih içmeli ile birlikte. Yeni ilişkisinin çok iyi gittiğini ve mutlu olduğunu söyleyen 38 yaşındaki şarkıcı, bir de itirafta bulundu.

    "DAHA ERKEN ANNE OLMAK İSTERDİM"

    Anne olma hayalinden bahseden şarkıcı, “Daha erken olmak isterdim. Pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim, hayat öyle geldi. Çocuğum olursa bire bir ben ilgilenmek isterim” dedi.

    Öykü Gürman anne olmak istiyor #1

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