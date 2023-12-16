Öykü Gürman ile Fatih İçmeli aşkı doludizgin

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Şarkıcı Öykü Gürman geniş bir hayran kitlesine sahip.
Sesi ve oyunculuk kariyeriyle büyük bir beğeni toplayan Gürman, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
41 yaşındaki Gürman, iş insanı Fatih İçmeli ile uzun yıllardır aşk yaşıyor.
Paris'te teklif, Bakü'de nikah
Evlenecekleri tarih merakla beklenirken Gürman, geçtiğimiz yıl Paris’te evlilik teklifi aldı ve evlilik yolunda ilk adım atıldı.
Ardından yaz aylarında düğün yapmaları beklenen çift, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sessiz sedasız sade bir nikahla dünyaevine girdi.
Aşklarını doludizgin yaşıyorlar
Çift, birlikte olan karelerini sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
Mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Gürman ve İçmeli'nin her paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.
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