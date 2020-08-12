Öykü Gürman ile Fatih İçmeli'nin mutlu birlikteliği

Öykü Gürman'a, son klibinde iş adamı sevgilisi Fatih İçmeli de eşlik etti. Çift böylece aşklarını ölümsüzleştirdi.

Öykü Gürman aradığı aşkı Fatih İçmeli'de buldu.

3 yıldır birlikte olan romantik aşıklar, evlilik yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Oynadığı dizilerde büyük başarı sağlayan Öykü Gürman, müzik piyasasında da adından söz ettiriyor.

Sözleri Yıldız Tilbe'ye ait olan Yine Sevenler Sevsin şarkısına klip çeken Gürman, klibinde de bir ilke imza attı.

SON KLİBİ BİRLİKTE ÇEKTİLER

Bodrum'da çekilen klipte Öykü Gürman'a, sevgilisi Fatih İçmeli de eşlik etti.

Klip, mutlu çiftin aşkını ölümsüzleştirdi.

Fatih İçmeli ve Öykü Gürman'ın Instagram hesaplarından paylaştığı bazı fotoğraflar GALERİ

OSMAN SINAV OYUNCULUK TEKLİF ETTİ

Verdiği röportajlarda sevgilisini anlatırken mutluluğu gözlerinden okunan Öykü Gürman, iş adamı sevgilisine gelen oyunculuk tekliflerinin de olduğunu anlattı.

Gürman, Osman Sınav'ın Fatih İçmeli'ye oyunculuk teklif ettiğini ancak kendisinin buna izin vermediğini gülerek açıkladı.

Mutlu bir birliktelik yaşayan Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, birlikte çekilen fotoğrafları sık sık Instagram hesaplarından paylaşıyor.

İkilinin ailelerinin de tanıştığı ve artık evliliğin an meselesi olduğu biliniyor.

Mesleğine aşık olduğunu her defasında dile getiren Öykü Gürman, iş adamı sevgilisi İçmeli'den büyük destek gördüğünü dile getirdi.