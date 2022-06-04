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    Öykü Gürman nişanlandı

    Bir süredir Fatih İçmeli'yle beraber olan şarkıcı Öykü Gürman, gelin oluyor.
    • 04.06.2022 - 10:07
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 10:10
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    Öykü Gürman nişanlandı

    Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Öykü Gürman, yaklaşık 3,5 yıldır Fatih İçmeli'yle aşk yaşıyordu.

    İkili, dün akşam evliliğe ilk adımı attı.

    Nişanlandılar

    Geçtiğimiz aylarda Paris'te evlilik teklifi alan Gürman, aile arasında nişan töreni yaptı.

    Instagram'da paylaştı

    Çiftin güne dair mutluluk kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Gürman, fotoğraflara "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" notunu düştü.

    Bunun üzerine paylaşıma 'tebrik' ve 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.

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