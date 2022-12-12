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    Öykü Gürman: Yaza düğün var

    Kıbrıs'ta sahneye çıkan Öykü Gürman, evlilik açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 09:37
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    Öykü Gürman: Yaza düğün var

    Sevgilisi Fatih İçmeli ile aşk yaşayan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi almıştı. Ünlü isim, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan İçmeli'ye "Evet!" yanıtını vermişti.

    "2022 bana güzel geçti"

    Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs’ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gürman “Yavru vatanı çok seviyorum. Burada konser vermek çok güzel. Epey de dinleyicim var” dedi. 2022’nin son günlerine gelirken, kendi açısından değerlendirmede bulunan şarkıcı “2022 benim için çok iyi geçti. Hem oyunculuk anlamında hem de müzik anlamında projeler yaptım. Nişanlandım. Her açıdan güzel bir sene oldu benim için” dedi.

    Yaza düğün var

    Gürman, “Evlilik tarihi kesinleşti mi peki?” sorusuna “Yazın evlenmeyi düşünüyoruz. Daha tam tarih belli değil, konser ve iş durumuna göre yazın İstanbul’da evleneceğiz” dedi.

    Öykü Gürman: Yaza düğün var #1


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