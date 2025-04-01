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Haber Merkezi

Kuzey'in oğlu olarak milyonlara adını duyuran Volkan Konak, bayram gecesi Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında sahnede kalp krizi geçirdi.

Sahnede ilk müdahalesi yapılan Konak, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 58 yaşında yaşamını yitirdi.

Cenazesi Türkiye'ye getirilen Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili KKTC polisi tarafından soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

SANATÇILARDAN KUZEY'İN OĞLU'NA VEDA

Birçok sanatçı, Volkan Konak'ın ölümünün ardından paylaşım yaptı.

Bu sanatçılar arasında Konak'ın birçok kez beraber sahne aldığı Öykü Gürman da vardı.

Gürman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu dizelere yer verdi:

Ağla beni ağla beni gözündeki yaş olayım

Sevduğum el sayma beni unutursam taş olayım sesin yankılanıyor yüreğimizde… Çok üzgünüm çok… Kelimeler de anlamını yitirdi… Ahhhh Karayemiş yılları… Ah o takvimler…

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Volkan Konak'ın ölümünün ardından konseri için sahne alan Gürman, sahnesinde usta sanatçıyı anmayı unutmadı.

Konak'a ait şarkıları seslendiren Gürman'ın performansı sırasında gözyaşlarını tutamadığı anlar katılımcılar tarafından dakikalarca alkışlandı.