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    Öykü Karayel, hamile

    2018 yılında evlenen Öykü Karayel-Can Bonomo çifti bebek bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 07:45
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    Öykü Karayel, hamile

    3 yıl önce hayatını şarkıcı Can Bonomo ile birleştiren güzel oyuncu Öykü Karayel hamile.

    "CAN'LA HER ŞEY DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

    1.5 aylık hamile olan Öykü Karayel, bir röportajında “Ne zaman anne olacaksınız” sorusuna, “Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can’la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı” diye yanıt vermişti.

    11 Temmuz 2018’de Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen bir törenle evlenen çift, birkaç gün sonra Çeşme’de keyifli bir yaz düğünü yapmıştı.

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