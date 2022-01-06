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- Öykü Karayel koronavirüse yakalandı
Öykü Karayel koronavirüse yakalandı
Kaderimin Oyunu dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 10:39
- Güncelleme : 06.01.2022 - 11:14
Star Tv'de izleyicilerle buluşan "Kaderimin Oyunu" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, koronavirüse yakalandı.
DÖNMEYE HAZIRLANIYOR
Karayel’in, karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı öğrenildi.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.