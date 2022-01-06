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    Öykü Karayel koronavirüse yakalandı

    Kaderimin Oyunu dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:14
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    Öykü Karayel koronavirüse yakalandı

    Star Tv'de izleyicilerle buluşan "Kaderimin Oyunu" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Karayel, koronavirüse yakalandı.

    DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

    Karayel’in, karantina süresinin bitmek üzere olduğu ve dizinin çekimlerinin yeniden başlayacağı öğrenildi.

    Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak, Meriç Aral, Esra Dermancıoğlu, Müfit Kayacan, Ülkü Duru, Kaan Çakır, Iraz Akçam, Yıldırım Özcan, Yeşim Gül Onur Bilge, Ayça Koptur gibi isimler yer alıyor.

    Öykü Karayel koronavirüse yakalandı #1


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