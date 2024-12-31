Oyuncu Afra Saraçoğlu köpeğine doğum günü partisi yaptı

Haber Merkezi

Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı aşk ile sık sık magazin gündeme gelen Afra Saraçoğlu, hayvanlara olan düşkünlüğüyle de biliniyor.

Nagi adını verdiği bir köpeği olan ve sık sık köpeğiyle paylaşımlar yapan Saraçoğlu, patili dostu için bir doğum günü kutlaması yaptı.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Köpeği için kemik şeklinde bir pasta yaptıran Saraçoğlu, o anları sosyal medya hesabından yayınlayarak "İyi ki doğdun Nagi. Kızım 6 yaşına girdi" notunu düştü.