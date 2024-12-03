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Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile başrollerinde yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu magazin gündeminden düşmeyen ünlü isimlerden.

Gerek oyunculuk performansı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu, davetli olduğu ödül gecesinde tarzıyla herkesten tam not aldı.

AFRA KONUŞURKEN AĞLADI

Geceye annesiyle katılan güzel oyuncu "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü almak için sahneye çıktı. Oyuncu "Ben bu ödülü çlışan, üreten, yılmayan ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum" dedi.

"ANNEM"

"Bazı kadınlara da teşekkür etmek istiyorum; annem..." diyen Afra Saraçoğlu konuşmakta zorlandı. Afra Saraçoğlu "Annem bugün geldi buraya yerimden sürekli seni kesiyorum acaba mutlu musun, keyif alıyor musun diye... İyi geldin iyi ki varsın" derken ağlamaya başladı.