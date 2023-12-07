Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun sütyenli pozları olay oldu

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'a hayat veren Afra Saraçoğlu, doğum günü için düzenlediği parti öncesinde yaptığı açıklamasında, Mert Ramazan Demir'den ayrıldığını söylemişti.
Afra Saraçoğlu, bu ay kapak olduğu dergide, Türkiye'ye çok özel açıklamalarda bulundu.
İddialı pozlar veren güzel oyuncu, ceketini çıkarttı.. Sütyenle kalan Afra Saraçoğlu o halleriyle sosyal medyada gündem oldu.
"Küçük ayrıntılara takılmam"
Saraçoğlu "Hayatta küçük ayrıntılara takılmayıp büyük resmi görebilmenin insanın enerjisiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum." dedi.
"Büyüsü bozulur"
Güzel oyuncu, "Özel hayatımı sosyal medya çok nadir paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü insanlar hayatımın içine ne kadar dahil olursa, canlandırdığım karakterin büyüsünün bozulduğuna inanıyorum." sözleriyle de dikkat çekti.
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