Oyuncu Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin'in mutlu günü! Oğulları Kemal bebek 1 yaşına girdi

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Murat Cemcir ile 'Kardeş Payı', 'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi' ve 'İşler Güçler' gibi projelerde birlikte rol aldıkları dönemde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile Temmuz 2023’te .evlenmişti

Çift, evliliklerini geçen yıl ‘Kemal’ adını verdikleri oğulları ile taçlandırmıştı. Kemal 1 yaşına girdi. Çift evde kutlama yaptı.

"POF POF OĞLUMUZ"

Çağla, aile pozunu paylaşıp “Duygularımı ifade etmem mümkün değil. Güzel kalpli, güler yüzlü, pof pof oğlumuz. İyi ki doğdun” notu ile oğlunun ilk yaşını kutladı.