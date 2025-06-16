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Haber Merkezi

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu, bu gidişiyle herkesi şaşırtmıştı.

Diziden ayrıldıktan sonra bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu, tatil sezonunu açtı.

BİKİNİLİ AHSEN

Bodrum ve Fethiye'de tatil yapan Eroğlu, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Oyuncu, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

Bikinili karelerini peş peşe yayınlayan ünlü ismin son gönderisi, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.