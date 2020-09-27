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- Oyuncu Ali Sürmeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Ali Sürmeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Evinde rahatsızlanan sinema oyuncusu Ali Sürmeli, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 27.09.2020 - 23:47
- Güncelleme : 27.09.2020 - 23:47
Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli, ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi.
AMELİYATA ALINDI
Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı.
Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.