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    Oyuncu Ali Sürmeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

    Evinde rahatsızlanan sinema oyuncusu Ali Sürmeli, hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 23:47
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 23:47
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    Oyuncu Ali Sürmeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

    Evinde aniden fenalaşan sinema oyuncusu Ali Sürmeli, ambulans ile Kadıköy'deki özel bir hastaneye getirildi.

    AMELİYATA ALINDI

    Haberi alan sevenleri ve ailesi Sürmeli'nin getirildiği hastanenin önünde beklemeye başladı.

    Ali Sürmeli'nin ameliyatının devam ettiği öğrenildi.

    Oyuncu Ali Sürmeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı #1

    Oyuncu Ali Sürmeli, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı #2

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