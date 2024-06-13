Oyuncu Altan Gördüm babalığı anlattı: "Daha önce hiç yaşamadığım bir sevgiyi yaşadım" Bir Zamanlar Çukurova, Gel Dese Aşk, Yalnız Kurt gibi birçok dizide rol alan Altan Gördüm, Babalar Günü için yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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Kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Vahide Perçin ile 1991-2013 yılları arasında evli kalan, 1994'te Alize adından bir kızı dünyaya gelen usta oyuncu Altan Gördüm, bir dergiye verdiği röportajda babalığı anlattı.

Baba olmanın değerinden bahseden Altan Gördüm, şöyle konuştu:

"Büyük bir mutluluk"

"Baba olmadan önce de bebek beklediğimizi öğrendiğimde zaten o güne kadar yaşamadığım büyük bir mutluluk içime doldu. Tabii bu mutluluk daha önce bilmediğim bir şey. Bir yandan da herhalde çok büyük bir sorumluluk demekti."

Genelde birçok erkeğin baba olmaktan çekindiği hatırlatılan usta oyuncu, kendisinin bu noktada çekingesinin olup olmadığı sorusunu cevapladı:

"Her şeyin bir bedeli var"

"Bu biraz, erkeğin sorumluluk almak istemekten kaçınmasıyla ilgili zannediyorum. Yani suçlamayayım hemcinslerimi ama her şeyin bir bedeli var. Dediğim gibi, daha önce yaşamadığınız bir sevgiyi yaşayacaksanız; bunun da bir bedeli, bir sorumluluğu vardır. O yüzden benim öyle bir korkum yoktu, hatta dediğim gibi daha önce hiç yaşamadığım bir sevgiyi yaşadım, yaşıyorum hâlâ."

Babalar Günü her ne kadar günümüzün dünyasında ekonomiyi canlandırmak için yapılan günlerden biri gibi düşünülse de; senede bir de olsa babaları hatırlamak, sevgiyi hatırlamak, Anneler Günü’nde anneleri hatırlamak önemli bir şey.

Babalar Günü kutlu olsun. Herkes babalığının hakkını versin lütfen.

"Baba bir dağdır"

Babayı bir cümle ile tanımlamak dedik ya; baba bir dağdır klasik söyleşiyle ve o dağın gölgesi kimi zaman güneşten kimi zaman soğuktan korusun çocuklarımızı; herkese kutlu olsun.”