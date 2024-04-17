Oyuncu Aras Bulut İynemli yeni sevgili yaptı! Buse Meral ile aşk yaşıyor Kendisi gibi oyuncu olan Bige Önal ile yıllar süren ilişkisini noktalayan Aras Bulut İyinemli, Gaddar'ın yıldızı Buse Meral'e gönlünü kaptırdı.

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7 yıllık sevgilisi Bige Önal'dan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla pek fazla magazin gündemine düşmeyen Aras Bulut İynemli, aşk orucunu bozdu.

Evlenmesi beklenirken ayrılık haberiyle herkesi şaşırtan yakışıklı oyuncudan yeni aşk haberi var.

2022 yılının sonunda Bige Önal'dan ayrılan Aras Bulut'un hayatına uzun bir süre sonra ünlü bir oyuncu girdi.

Çeşme'de aşk

Gaddar'ın yıldızı Buse Meral ve Aras Bulut İynemli, Çeşme'de yeni bir aşka yelken açtı.

Bige Önal, geçtiğimiz gün eski aşkına dair şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok vakit geçti"

"Hayatımda biri olunca söylerim size. Biz Aras'la da görüşüyoruz, sonuçta küs değiliz ki. Yani arkadaşız da aynı zamanda. Çok vakit geçti, ayrılık sebebini sormayın. Hepimizin yolu açık olsun. Kriter de koymam kendime. Eğer bundan sonra birisi olursa insan olsun, en önemlisi o."