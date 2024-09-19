Oyuncu Arda Kural son halini paylaşınca gündem oldu 'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, sosyal medya hesabından son halini yayınladı.

Haber Merkezi

Bir dönemin en popüler oyunculardan Arda Kural, yine gündem oldu.

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Kural, uzun süre sağlık sorunları yaşamış ve ekranlardan uzaklaştı.

"BENİ BİTİRMEK İSTEDİLER"

'Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde olduğum dönemde birçok engelle karşılaştım" diyen Arda Kural "24 yaşında bir sinema filmi çektim ama beni bitirmek için herkes elinden geleni yaptı. Çok zorladım ama sonunda başaramadım ve pes ettim" demişti.

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan ve bir hayli değişen Kural, geçtiğimiz senelerde, fazla kilolarından kurtulmaya başlamış ve saç ektirmişti.

Arda Kural'dan uzun aradan sonra yeni paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu, hayranlarını yeni görüntüsü ile sevindirdi.