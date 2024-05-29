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Oyuncu Arzu Yanardağ formunun sırrını verdi: "Günde 4 litre su içiyorum"

Oyuncu Arzu Yanardağ formunun sırrını verdi: "Günde 4 litre su içiyorum" Birçok film ve dizide yer alan Arzu Yanardağ, güzelliğiyle de dikkat çeken isimlerden. Ünlü oyuncu, fit vücudunun sırrını paylaştı.