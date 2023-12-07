Oyuncu Arzu Yanardağ'ın kızını görenler gözlerine inanmadı: Alara Maya 17 yaşında

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Bir dönemin en ünlü oyuncularından Arzu Yanardağ, 2006 yılında reklamcı Ali Serter ile evlendiğinde 4.5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.
17 yaşında
Yanardağ, doğan kızına Alara Maya adını vermişti. Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya 17 yaşına bastı.
Sosyal medyadan paylaşımlarda bulunan Arzu Yanardağ kızı Alara'nın yeni yaşını kutlarken anne-kızın fotoğraflarına beğeni yağdı.
Alara büyüdü
Güzelliğini annesinden aldığı konuşulan Arzu Yanardağ'ın kızı Alara Maya Serter, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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