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İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerde yer alan ama hafızalarımıza en çok Jet Sosyete'deki rolüyle kazınan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı programda, açık sözlülüğüyle dikkat çekmişti.

'Barzo erkek severim, projelerde de sevişme sahnesi varsa oynarım." açıklamasıyla gündem olan Bekiroğlu, 29. yaşını kutladı.

Yakın arkadaş çevresiyle yeni yaşını kutlayan ünlü oyuncunun pastasının üzerindeki yazı dikkat çekti.

"APTAL EDERİM"

Paletli sarı mini bir elbise giyen güzel oyuncunun pastasında; "Ben Bihter değilim aptallık etmem aptal ederim." yazıyordu.

Doğum günü partisinden kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü isim, "Son fotoya sebep verenlerle artık dost değiliz merak etme." yazdı.

SON FOTO