Oyuncu Aslı Enver mavi gözlü kızıyla yepyeni pozunu yayınladı! Ekranların başarılı ve güzel oyuncularından Aslı Enver’den boncuk gözlü kızı Elay’la yeni pozlar geldi. Sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu!

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"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerden bildiğimiz başarılı oyuncu Aslı Enver, sürpriz bir şekilde Berkin Gökbudak'la hayatını birleştirmişti.

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, anne olduktan beri kızı Elay’la ilgili paylaşımlar yaparak beğeni topluyor.

"İki gözümün çiçeği"

10 aylık mavi gözlü kızından yeni bir fotoğraf yayınlayan Enver, paylaşımının altına, "İki gözümün çiçeği" notunu eklemeyi de ihmal etmedi.