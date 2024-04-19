Oyuncu Aslı Enver'in Brüksel pozlarına beğeni yağdı! 'Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin' Taze anne Aslı Enver, bebeğini annesine bırakıp yine eşiyle tatile çıktı. Tatil için yurt dışını tercih eden ünlü oyuncunun gönderisine beğeni yağdı.

ensonhaber.com

İş insanı Berkin Gökbudak ile kızı Elay'ı 4 Temmuz 2023'te kucağına alarak ilk kez anne olan Aslı Enver, tatile çıktı.

Enver, 6.6 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden Brüksel'de çekildiği kareleri peş peşe paylaştı.

"Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin"

Ünlü ismin "Hayat kısa, daha çok Belçika çikolatası yiyin" notuyla paylaştığı gönderisine, kısa sürede 237 bin beğeni geldi.

"Her zaman parlıyorsun"

Takipçileri, güzel oyuncuya yorum yağdırdı. Takipçileri tarafından hep güzel yorumlar alan ve çok beğenilen Enver'e, "Doğal güzellik", "Zaten çok güzeldi, bir de anne oldu ultra güzel oldu!" ve "Her zaman parlıyorsun" şeklinde 2 bine yakın yorum yapıldı.