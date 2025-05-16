Oyuncu Aslıhan Güner, kız kardeşleriyle davete katıldı

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Son olarak Yalan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, şu sıralar anlaştığı markaların davetlerinde boy gösteriyor.

KARDEŞLERİ YANINDA

Aslıhan Güner, ünlü bir saç bakım markasının yüzü oldu. Doğal ve uzun saçlarıyla tanınan Güner, yüzü olduğu markanın yeni reklam filminin tanıtımına kız kardeşleri Yasemin ve Neslihan ile birlikte katıldı.

Hepsi birbirine benzeyen kız kardeşleri görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

"ÜÇÜZ GİBİLER"

“Hangi kardeşim bana daha çok benziyor?” diye soran Güner'e sosyal medyada; 'üçüz gibiler', 'aşırı benziyorlar' şeklinde yorumlar yapıldı.