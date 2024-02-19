Oyuncu Aybüke Pusat Dubai'de! Tatil karelerini paylaştı Tatil yapmayı seven ünlü isimlerden oyuncu Aybüke Pusat şimdi de Dubai'ye gitti. Güzel oyuncu, orada çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Şimdilerde Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat, özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozlarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Tatil pozları yüklendi

Sosyal medyada aktif olan oyuncu, son olarak Dubai'ye tatile gitti. Deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran oyuncu, tatil pozlarını Instagram hesabından paylaştı.

"Burası 28 derece"

Siyah bir bikini giyen oyuncu, pozlarını "Burası yirmi sekiz derece" notuyla paylaştı. Hayranları tarafından paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Oyuncunun kareleri çok beğenildi. Aybüke hayranları, fotoğraflara yorum yapmadan geçemedi.