Oyuncu Aybüke Pusat Paris'te! Pozlarıyla kasıp kavurdu

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2014 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilen Aybüke Pusat, 'Medcezir', 'O Hayat Benim', 'Şahin Tepesi', 'Teşkilat' gibi yapımlarda yer aldı.

Aşk hayatı ve sosyal medyada verdiği iddialı pozlarla adından söz ettirmeyi her daim başaran Pusat, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

29 yaşındaki oyuncu yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak için yurt dışını seçen ünlülerden oldu. Tatil rotası için Paris'i tercih eden Aybüke Pusat, Instagram hesabından bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

"PARİS'TEYİM"

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden olan başarılı oyuncu, 3,9 milyon takipçili Instagram hesabından Paris pozlarını peş peşe paylaştı.

''Ben biraz gezdim. Sürpriz sonlu'' notuyla yayınladığı fotoğraflara sevenleri kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı.