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İki ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay, 2020 yılında evlendi. Barış Arduç ve bu Gupse Özay mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki ilk çocuklarıyla taçlandırdı.

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden gösterilen ikiliden Barış Arduç'un Orta Doğu’da geniş bir hayran kitlesi bulunuyor. Yakışıklı oyuncu, Harper’s Bazaar Arabia dergisinin bu ayki kapağında yer aldı.

Aşk’ temalı sayı için Paris’te objektif karşısına geçen Arduç, açıklamasıyla gündem oldu.

AŞKI ANLATTI

Dergiye röportaj veren oyuncu, “Aşk senin için ne ifade ediyor?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Aşk benim için tek bir tanıma sığdırılamayacak kadar geniş ve derin bir kavram. Şairane bir yanıt vermek istemem, çünkü aşk üzerinde ukalalık yapılacak bir konu değil. Bence aşk, tutkularımızı, sevgimizi, hayranlığımızı ve bağlılığımızı kapsayan güçlü bir duygu. Saygıyla, sevgiyle, hayranlıkla ve büyük bir özveriyle inandığımız her şeye aşk diyebiliriz.”