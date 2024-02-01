Oyuncu Bensu Soral mini eteğiyle verdiği pozlarla olay oldu Son olarak Tuzak dizisinde hayat verdiği 'Ceren Gümüşay' karakteriyle büyük beğeni toplayan Bensu Soral, yeni verdiği pozlarla sevenlerinin yine beğenisini aldı.

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Kız kardeşi Hande Soral gibi ekranların beğenilen oyuncularından Bensu Soral, bir derginin Şubat sayısına kapak oldu.

Sarol, dergi için cesur pozlara imza attı. Bensu Soral mini etekli tarzıyla sosyal medyayı salladı.

İddialı pozlara imza atan Bensu Soral Hello Dergisi için pozlar verdi.

Eteğinin fermuarını açtı

Kahve tonlarındaki kombiniyle dikkat çeken Soral, mini eteğinin fermuarını açıp file çorabını da sergiledi. Dizüstü çizmeleri, siyah sütyeni ve gözlükle tamamladığı kombinle pozlarını paylaşan Soral'a hayranları yorumsuz bırakmadı.

Güzel oyuncunun seksi tarzı çok beğenildi.

'Estetiğim yok'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel oyuncu Bensu Soral 'Estetiğim yok ama iki tane dişim eksik doğuştan. Kendimi güzel buluyorum. Ortalama güzelliğim olduğunu düşünüyorum' açıklamasıyla gündeme gelmişti.