Oyuncu Bensu Soral teyzeliği anlattı: "Baş etmesi zor bir aşk" Son olarak Tuzak dizisinde hayat verdiği 'Ceren Gümüşay' karakteriyle büyük beğeni toplayan Bensu Soral, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Yedi yıl önce iş insanı Hakan Baş ile nikah masasına oturan Bensu Soral, bir derginin bu ayki sayısına kapak oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Soral, kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın oğlu yeğeni Ali ile yaşadıkları aşkı, ailesini ve mesleğini anlattı.

Bensu Soral şu açıklamaları yaptı:

"Hayalimdeki karakter"

"İyi senaryo olduğu sürece her türlü karakteri heyecanla oynamaya hazırım. Hayalimdeki karakter ‘Tomb Raider’. Aksiyon izlemeyi de oynamayı da sevdiğim bir tür. Fantastik hikayeler izlemekten keyif almam.

En büyük ve en ütopik hayalim; herkesin mutlu olduğu bir dünya.

"Pozitif resimler yaparım"

Yaptığım resimlerimin ortak özelliği pozitif olması, aksi mümkün değil.

"Uyandığım gibi müzik açarım"

Çok enerjik bir insanım. Uyandığım gibi müzik açarım. Rap, hiphop kültürüne bayılıyorum.

"Hemen kilo alabilecek bir yapıya sahibim"

Beslenmeme çok dikkat ediyorum ve spor yapıyorum. Çünkü hemen kilo alabilecek bir yapıya sahibim.

"Ailemle sürekli görüşüyorum"

Ailemle sürekli görüşüyorum. Kalabalık ve uzun saatler süren yemekleri seviyorum.

"Kimseye nefret beslemem"

Çok şanslıyım ki sevgi dolu bir ailede büyüdüm. Kimseye nefret beslemem. Sevgi her şeyi iyileştirir."