Oyuncu Bergüzar Korel, Narin'in tabutunda gelinlik görünce çıldırdı Küçük Narin'in tabutunda yer alan gelinlik Bergüzar Korel'i sinirlendirdi. Ünlü oyuncu, sosyal medy hesabından bu olaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi

Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi.

Küçük kızın cansız bedeni, köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu.

İTİRAFÇI HER ŞEYİ ANLATTI

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada itirafta bulunan bir şüpheli, Narin’in aynı zamanda muhtar olan amcasını suçladı.

İtirafçı, “Cesedi amcası getirdi, ben de dereye attım.” dedi.

İtiraflar gündemdeyken Narin toprağa verildi. Cenazede tabutun üzerindeki gelinlik, sosyal medyada bir kısmın tepkisini çekti.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel de cenazeden gelen fotoğrafları görünce kendini tutamadı ve isyan etti.

"OKUL ÖNLÜĞÜ YA DA OYUNCAK NEDEN KOYULMADI"

Korel paylaşımında "Neden okul önlüğü ya da oyuncak değil de gelinlik? 8 yaşında masum bir çocuğun tabutuna gelinlik koymak zaten karşısında durduğumuz zihniyetin ta kendisi! Buradan bunları yazmak hiçbir şeyi değiştirmiyor.

Kendi çocuklarımıza ve çevremizdeki çocuklara sahip çıkarak, ses çıkararak bu iğrenç zihniyete karşı tek yürek olabiliriz." dedi.