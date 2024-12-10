Oyuncu Bergüzar Korel'in davet tarzı! Sırt dekolteli elbise giydi

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2018'de Vatanım Sensin'le karşımıza çıkan Bergüzar Korel, ekranlara verdiği 6 senelik arayı sonunda sonlandırdı. Annem Ankara ile izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, ilk iki bölümde yeniden kendine hayran bıraktı. Mehmet Günsür'le başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede çok sevildi.

42 YAŞINDA

3 doğumundan sonra aldığı kiloları hızlı bir şekilde veren Korel, sosyal medya paylaşımlarıyla büyülemeye devam ediyor. 42 yaşındaki oyuncu önceki gün bir davete katıldı.

3 ÇOCUK ANNESİ BERGÜZAR SIRT DEKOLTESİ KULLANDI

Mavi sırt dekolteli bir elbise giyen Korel, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü ismin pozları çok beğenildi.