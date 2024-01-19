Oyuncu Berna Laçin, Ahmet Kaya iddialarına yanıt verdi: "Ben aklandım" Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Berna Laçin, Ahmet Kaya'ya çatal fırlatılan o geceyle ilgili konuştu. Laçin, konuyla ilgili "Aklandım" dedi.

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Ünlü oyuncu Berna Laçin, son açıklamasıyla da gündem olmayı başardı.

1999 yılındaki Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde sunucu olan Berna Laçin, Ahmet Kaya'ya çatal bıçak fırlatanlar arasında adının geçmesine ilişkin konuştu.

"Salonda olmadığım ortaya çıktı"

Magazin Gazetecileri Derneği gecesinin sonunda sahnede 10. Yıl Marşı söylerken çekilen fotoğrafı gösterilerek Ahmet Kaya'ya çatal bıçak atanlar arasında adının geçirilmesine cevap veren Laçin, "Salonda olmadığım ortaya çıktı, aklandım. Böyle bir şey asla aklımdan bile geçmezdi. Ama işte çamur at izi kalsın." dedi.

"Son 10 dakika gittim"

Laçin, törene Maradona ile canlı yayında olduğu için katılamadığını söyledi. "Son 10 dakika gittim" diyen Laçin, "Ve bir ömür dediler ki 'o da oradaydı'." diye konuştu.

"Hep o video Gülten Kaya'nın önüne konuldu"

Laçin, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'ya da teşekkür etti. "Hep o video Gülten Kaya'nın önüne konuldu." diyen Laçin, "Hiç o tuzağa düşüp bu zamana kadar bununla ilgili bir şey demediği için ayrıca teşekkür etmek istedim." dedi.