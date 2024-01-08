Oyuncu Berrak Tüzünataç’tan aşk itirafı: "Olursa hayır demem" Bir dönem özel hayatıyla sık sık gündem olan oyuncu Berrak Tüzünataç, aşk hayatıyla ilgili konuştu.

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Tarzıyla ve açıklamalarıyla sürekli gündem olmayı başaran güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Aşktan yana bir türlü yüzü gülmeyen Tüzünataç, özel hayatıyla ilgili konuştu.

"Birisi de olursa hayır demem"

2021’de Ali Yörenç’ten ayrıldığından beri ciddi bir ilişki yaşamayan ve şu an hayatında biri olmayan Berrak Tüzünataç, halinden memnun olduğunu söyledi. Oyuncu “Ben bu yalnızlığımı bozma peşinde değilim aslında. Birisi de olursa hayır demem. Ancak bunun arayışında değilim.

"Keyfim yerinde şu an"

Keyfim yerinde şu an. Gayet de mutluyum, yalnızlık gerçekten bana çok iyi geldi.” dedi.

"Bit artık 2024"

Geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı Burak Yamantürk'ün doğum gününe katılan Berrak Tüzünataç, karesine "Bit artık 2024" notunu düştü.

Berrak Tüzünataç'ın paylaşımını görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.