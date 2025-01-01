Oyuncu Bülent Şakrak, 22 yaş küçük sevgilisiyle yeni yıla girdi

Haber Merkezi

Oğlu Ali'nin annesi Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen Bülent Şakrak, gönlünü Esra Akpınar'a kaptırmış ancak birkaç ay içinde ilişkisini bitirmişti.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini ilan etti.

Şakrak, gönlünü kendisinden 22 yaş küçük oyuncu Burcu Kirman'a kaptırdı.

"BİZ GİRDİK"

Kirman'la bir karesini yayınlayan Şakrak "2025’e biz girdik Allah arttırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düştü.