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Haber Merkezi

Karagül, Hayat Sevince Güzel, Söz ve Kuruluş Osman dizileriyle tanınan ünlü oyuncu Burak Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Şu sıralar Hudutsuz Sevda dizisinde yer alan yakışıklı oyuncu, denize girmek için soluğu İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Anadolu Feneri'nde aldı.

SOĞUK ETKİLEMEDİ

Aralık ayındaki soğuğu önemsemeden denize giren oyuncu, o anları da 1.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.