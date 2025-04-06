Oyuncu Burcu Biricik kızının son halini paylaştı

Haber Merkezi

Burcu Biricik, uzun bir aradan sonra anne olmanın keyfini çıkarırken, hayatındaki en güzel değişimi paylaştı.

Ekranlardan uzak kalarak, kızı Luna ile geçirdiği her anı sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Geçtiğimiz temmuz ayında anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncu, Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, kızlarına Luna adını verdiler.

Biricik, kızının son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak, annelik yolculuğunda yaşadığı heyecanı dile getirdi.

"SEN OLMASAN NASIL ÇEKİLİRDİ"

35 yaşındaki oyuncu, fotoğrafın altına "Ah Lunikom. Şu günlerde sen olmasan nasıl çekilirdi hiç bilmiyorum canım kızım." notunu ekleyerek, anneliğin getirdiği mutluluğu paylaştı. Ancak, kızının yüzünü göstermemeyi tercih etti.

"ARTIK KAVGA ETMİYORUZ"

Biricik, annelik deneyimini anlatırken hayatının ne kadar değiştiğinden de bahsetti:

"Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."