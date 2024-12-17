Oyuncu Burcu Biricik'in aşk pozu! Hayranları fotoğrafı çok beğendi

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En son Camdaki Kız projesiyle ekranlarda gördüğümüz güzelliği ve oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken Burcu Biricik, 2014 yılında reklamcı Emre Yetkin ile hayatını birleştirmişti.

Biricik, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

TAZE ANNE BURCU AŞKA GELDİ

Taze anne Burcu Biricik, eşiyle birlikte mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından eşiyle verdiği aşk dolu bir pozu yayınlayan ünlü oyuncu, adeta sevgi dolu bir mesaj verdi.

Biricik’in sosyal medya paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.