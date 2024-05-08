Oyuncu Burcu Kıratlı'dan Sinan Akçıl itirafı: "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli!" Özel hayatıyla ilgili sessiz kalmayı tercih eden Burcu Kıratlı, sonunda konuştu. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Kıralı'dan bomba itiraflar geldi.

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ensonhaber.com

Birçok başarılı projede yer alan Burcu Kıratlı son dönemde özel hayatıyla gündeme geliyordu.

Ünlü popçu Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı, konuk olduğu programda eski evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli!"

Ünlü oyuncu, 2 kez evlenip boşandığı Sinan Akçıl ile olan ilişkisi için ilk kez konuştu ve "İki sanatçının birlikte olması çok tehlikeli!" dedi.

Kıratlı, Sinan Akçıl'la birlikte olduğu dönemde ilişkinin gücüyle kabul etmediği projeler olduğunu, bunun ilişkisine de kötü yansıdığını söyledi.

"İlişkilerde çok zorumdur"

İkinci kez evlenmeleriyle ilgili de konuşan Burcu Kıratlı, "Bizim barışmamız Sinan'ın anlattığı kadar kolay olmadı. Karşımdakini çok zorlarım. İlişkilerde çok zorumdur. Beni idare edebilmek çok zordur. Birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik.

"Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir"

"2 sanatçının birlikte olması çok tehlikeli. Birbirlerini çok iyi beslemeleri çok nadirdir. Ben Sinan için çok büyük bir ilham kaynağıydım, bende delilik, aşk, eğlence, kavga, drama queen'lik var. Ama ben oyuncu olarak beslenememeye başladım ve ilişkime çok yansıttım bu durumu.

"Ben o dengeleri kaçırdım"

Onu yemeye başladım. O üretebiliyor, ben üretemiyorum! Bu da benim için ilişki bitmesi için en büyük sebep. Sinan'ın popçu olması, bizim magazin önünde olması, o popçu olduğu için ona yaradı. Ama ben oyuncu olduğum için, benim işim bir karaktere inandırmak. Seyirci bunu ayırdebilecek zekada ama, yine de onun ayarını bulmak lazımdı. Ben o dengeleri kaçırdım" dedi.